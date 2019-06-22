استقبل، اليوم السبت متظاهرون والي تيزي وزو محمود جمعة بهتافات الحراك خلال افتتاحه موسم الاصطياف بالولاية.

وتخلل حفل الافتتاح هتافات مجموعة من الشباب الذين هتفوا بشعارات "الحراك" وطالبوا برحيل النظام.

و قال الوالي في هذا الصدد إن "حرية التظاهر والتعبير مكفولة في الجزائر"، وأضاف "أن المهم بالنسبة لنا هو توفير ما يتطلبه السكان والمصطافون على وجه الخصوص"، مؤكدا أن زيارته "ليست نشاطًا سياسيًا بل هي للوقوف عن مدى تنفيذ الإجراءات التي اتخذت بعد الزيارة الأخيرة التي قمنا بها في 12 يونيو للبلديات الساحلية كجزء من التحضير لموسم الصيف".