عينت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) الحكم المالي محمدو كايتا لإدارة مباراة الجزائر أمام كينيا المقررة يوم غد الأحد (21:00) بملعب 30 يونيو بالقاهرة، برسم الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة، لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019.

وسيكون في مساعدته كل من التشادي عيسى يحي والغيني صديقي سيديبي، أما الحكم الرابع فسيكون الملغاشي راكوجارافا.

وتعد هذه النهائيات هي الثانية بالنسبة للحكم المالي، بعد طبعة 2017 والتي لم يشرف خلالها سوى على مواجهة واحدة والتي جمعت طوغو بالمغرب.

من جهة أخرى، يدير الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال مباراة جنوب إفريقيا أمام كوت ديفوار المقررة يوم الاثنين. وسيساعده مواطنيه عبد الحق ايتشعلي ومقران غوراري.