حجزت مصالح الجمارك بميناء وهران بالتنسيق مع مصالح المراقبة وقمع الغش لولاية وهران حاوية من العطر مستوردة من ألمانيا مكتوب على قاروراتها بيانات باللغة العبرية.

وكانت مصالح الاستعلامات التابعة للأمن الوطني أعلمت عن الجهات المعنية بوجود حاوية بميناء وهران تحمل شحنة من العطر قادمة من ألمانيا ومكتوب على علبها بالخط العبري الأمر الذي دعا إلى الاشتباه في أن منتجها أو مصدرها إسرائيلي، وهذا ما تم التأكد منه من قبل مفتشية الجمارك برفقة فرقة المراقبة وقمع الغش التي قررت حجز الكمية المتواجدة بالحاوية مع فتح تحقيق قي القضية من قبل مصالح الأمن الوطني.

وموازاة مع ذلك تم أخذ عينة من العطر المستورد المحجوز لعرضها على المخبر العلمي لمعرفة محتوياتها الكميائية.