فاز منتخب نيجيريا لكرة القدم على نظيره البورندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت بملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية برسم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وتمكن منتخب النسور بقيادة الألماني جيرنوت روهر، من تحقيق فوز صعب على بورندي بتسجيل هدف بواسطة المهاجم أوديو إيكالو في الدقيقة 77 من زمن المباراة التي أدارها الحكم بيرنارد كاميل من السيشل.

وهذه هي المباراة الأولى هي بالنسبة للمجموعة الثانية التي تضم، فضلا عن نيجيريا وبورندي، منتخبا مدغشقر وغينيا اللذين سيتقابلان في وقت لاحق من مساء اليوم.