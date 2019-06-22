لقي، اليوم، شخصان يبلغان من العمر 21 و 59 سنة حتفهما واصيب 05 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور، الحادث الأول، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين عين وسارة و حاسي بحبح في الجلفة و بالضبط بمنطقة الخدمات طيبة وخلف قتيلا يبلغ من العمر 21 سنة وإصابة 02 بجروح 09 و 24 سنة، إثر اصطدام بين شاحنتين، و في نفس اليوم وقع حادث مماثل على مستوى الطريق الرابط بين الادريسية و الدويس مخلفا مقتل شخص 59 سنة وإصابة 03 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 08 و 47 سنة، إثر انقلاب سيارة من نوع مرسيدس، حيث تم نقل الضحيتين و الجرحى إلى كل من مستشفى عين وسارة و الادريسية من طرف رجال الحماية المدنية.