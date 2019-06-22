وضعت المصالح المكلفة بفتح قضايا الفساد على مستوى مدينة تلمسان المجهر على ملف مشاريع الترقية العمرانية والعمارات الشاهقة التي شيّدت في العشرية الأخيرة بعاصمة الزيانيين بسرعة البرق ونمت كالفطريات. وتحوم الشكوك حول أصول أموال بعض المرقّين، مثل أحدهم الذي يشاع أنه استفاد من قرض بنكي بـ800 مليار سنتيم من بنك عمومي، وقد يشمل الملف أيضا عدة مصالح إدارية مرتبطة بالبناء والترقية العقارية. التحقيق في هذا الملف قد يكشف عن عدة ألغاز ارتبطت بهذه الأبراج الشاهقة ومن يقف وراءها، وهل للأمر علاقة بتبييض الأموال على شاكلة ما كان يفعل كمال “البوشي” في الجزائر العاصمة وبعض مدن وسط البلاد؟