أكد المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بوشلاغم اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن نسبة الفرص المتوفرة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بمنطقة التبادل الحر الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو الماضي، أكبر من نسبة المخاطر فيها.



وفي محاضرة متبوعة بنقاش بعنوان: "الاستراتيجية الوطنية للتصدير والسوق الإفريقية: آفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية" المنظمة على هامش الطبعة الـ 52 لمعرض الجزائر الدولي، قال بوشلاغم: "اجتمعنا مع متعاملين اقتصاديين جزائريين للتطرق إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية ولاحظنا أن بها فرصا أكثر من المخاطر بالنسبة للمتعاملين الجزائريين"، مضيفا أن ممثلي العديد من الشعب الاقتصادية كانوا قد أكدوا على "أهمية هذا الفضاء القاري في توسيع نشاطاتهم والمساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات".



وأشار إلى أن وزارة التجارة ستقوم قريبا بجولات في العديد من البلدان الإفريقية سيشارك فيها متعاملون اقتصاديون جزائريون من أجل تحديد فرص تصدير المنتجات الجزائرية في السوق الإفريقية، مضيفا أن غزو السوق الإفريقية يشكل جزء من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتصدير.



كما أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير، ذكر بإجراء 4 استشارات وطنية مكنت من تحديد 8 قطاعات لديها القدرة على التصدير منها أربعة كقطاعات نموذجية وهي: المنتجات الصيدلانية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمنتجات الغذائية والفلاحية وتجهيزات النقل (مكونات السيارات).



أما القطاعات الأخرى فهي: المنتجات البتروكميائية والجلود والنسيج والسياحة.

وفيما يتعلق بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتصدير، أبرز بوشلاغم أنها تهدف إلى تنويع الاقتصاد والصادرات الجزائرية لدعم مقاومتها وديمومتها وكذا تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمار ودعم تنافسية المؤسسات ومساعدتها في الاندماج في سلسلة القيم الدولية.