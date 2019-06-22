تم بولاية سطيف إخماد أول حريق غابي يسجل منذ بداية موجة الحر و ذلك بإقليم بلدية حربيل، حسب ما علم مساء اليوم السبت من المكلف بالإعلام بذات المديرية النقيب أحمد لعمامرة.



وأوضح نفس المصدر أن الحريق نشب مساء أمس الجمعة بقرية "الشريعة" ببلدية حربيل اجتاح 12 هكتارا من أشجار البلوط و النباتات الشوكية و الأعشاب و الكتل الغابية و الصنوبر لحلبي.



وقد تمكنت الفرق المجندة بدعم من وحدات الحماية المدنية لبني ورثيلان وسطيف بحضور مصالح الغابات والسلطات المحلية من إخماد الحريق نهائيا في ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد وفقا لنفس المصدر.



وأضاف أن منتصف نهار اليوم شهد كذلك تسجيل حريق آخر بدوار "لجوادة" (ذراع الوسط) ببلدية عين ولمان (جنوب سطيف)، أتلف في أقل من ساعة حوالي 5 هكتارات من محصول الشعير القائم و3 بيوت بلاستيكية مهيأة لتربية الدواجن أحداها كان بها حوالي 3 آلاف دجاجة و 3 بيوت بلاستيكية لإنتاج الخضر و 15 هكتارا من الأعشاب وإتلاف 20 قنطارا من أعلاف الدواجن و 100 شجرة زيتون حيث تمكنت الفرق المتدخلة من حماية باقي البيوت البلاستيكية و منزل وحقول بالجوار .



في ذات السياق تم تسجيل 8 حرائق أخرى ببلديات بازر سكرة و عين آرنات و بئر حدادة و حمام السخنة خلفت احتراق ما مجموعه 24 هكتارا من حقول القمح والشعير و 930 حزمة تبن و10هكتارات من بقايا حقول الحبوب والأعشاب و 4 صناديق لتربية النحل و60 شجرة مثمرة بمختلف أصنافها حيث تمكنت الفرق المتدخلة من حماية مساحات هامة من محاصيل الحبوب و مستودعات لتربية الأبقار والدواجن و منازل جاورة .