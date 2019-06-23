أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش سياري ميكونين ومسؤول إقليمي خلال محاولة انقلابية فاشلة في إقليم أمهرة.

وكان التلفزيون الإثيوبي قد أفاد في وقت سابق بمقتل حاكم ولاية أمهرة، أمباتشو ميكونن، ومستشاره في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة.

يذكر، أن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد قد أعلن في وقت سابق أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.

وكانت الحكومة أعلنت أمس السبت أن "جماعة مسلحة" نفذت محاولة انقلاب في أمهرة ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن "محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة هي غير دستورية وتهدف إلى إحباط السلام الذي تحقق بشق الأنفس في المنطقة"، مضيفا أن "هذه المحاولة غير القانونية يجب أن يدينها جميع الإثيوبيين والحكومة الفدرالية لديها كل القدرة على هزيمة هذه الجماعة المسلحة".