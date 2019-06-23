أودع 18 متظاهرا الحبس المؤقت بتهمة إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية عملها خلال مسيرات الجمعة الـ18 من الحراك الشعبي.

مثل اليوم عدد من المتظاهرين بكل من محكمة سيدي امحمد ومحكمة باب الوادي بتهمة اهانة هيئة نظامية، هؤلاء أوقفوا حسب التلفزيون العمومي أثناء قيام مصالح الأمن بنزع الرايات غير الوطنية خلال مسيرة الجمعة الفارطة.

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي، بإيداع 13 شخصا الحبس المؤقت، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عن طريق رفع راية غير الراية الوطنية.

كما أمر وكيل الجمهورية لدي محكمة باب الوادي، ايداع 5 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة اهانة هيئة نظامية أثناء أداء مهامها.

وتضاربت الأنباء صباحا عن طبيعة التهم الموجهة لهؤلاء فتحدث بعض المحامين عن تسليط عقوبة المساس بالوحدة الوطنية وأيضا حمل راية غير الراية الوطنية.

وكانت مصالح الأمن بالعاصمة قامت صباح الجمعة بنزع الراية الأمازيغية في البريد المركزي والشوارع القريبة منه.