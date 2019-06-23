يمثل اليوم أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، 14 متظاهرا تم توقيفهم يوم الجمعة الفارط بالعاصمة.

الموقوفين تم توقيفهم في عدة أحياء بقلب العاصمة صباح يوم الجمعة الفارط، واستنادا للتلفزوين العمومي فان التهمة الموجهة اليهم هي اهانة هيئة نظامية.

المتهمون يواجهون تهمة إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها، أحد المتهمين ضبط بحوزته سلاح محظور.

وتم ايقافهم أثناء مسيرات الجمعة الفارطة أثناء نزع قوات الأمن للرايات غير الوطنية.

في المقابل قال المحامي بن يسعد اليوم في تصريحات صحفية أمام محكمة عبان رمضان، أن الموقوفين متابعون بتهم باهانة العلم الوطني والمساس بالوحدة الوطنية.