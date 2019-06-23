أعلن المرشح في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، محمد ولد الغزواني، فوزه في الانتخابات بعد تجاوزه عتبة الـ50% في الدور الأول.

وقال مصدر من هيئة الانتخابات، إن الغزواني تجاوز العتبة بنحو نصف نقطة مئوية بعد فرز 80% من الأصوات.

الغزواني الذي شغل منصب وزير الدفاع وقائد الجيش سابقا، أعلن عن فوزه في حضور الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

من جهتها، احتجت المعارضة على الإعلان، وهي التي كانت قد حذرت من أن أي حسم دون الذهاب لجولة الإعادة سيعني حصول تزوير واسع في الانتخابات.