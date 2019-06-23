وقال فيراري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العجز المالي المسجل على مستوى بعض البلديات خلال السنوات السابقة، "كانت معالجته بعدية أي تتم عقب حدوثه عبر صندوق تضامن الجماعات المحلية" الذي يخصص اعتمادات مالية لبرامج التنمية البلدية، مؤكدا أن الوزارة "ستقوم خلال العام الجاري بعملية مرافقة من نوع جديد" لتفادي هذا الأمر.

وأوضح أن هذه العملية، ستمكن الوزارة من "تفادي تسجيل أي عجز على مستوى البلديات مستقبلا، عن طريق إجراءات استباقية واستشرافية تقوم بها مصالح الوزارة انطلاقا من نظام معلوماتي مركزي لميزانيات البلديات يمكن من الاطلاع على الوضعية الحقيقية لموارد ونفقات كل البلديات على المستوى الوطني"، كما يمكن هذا النظام من "التنبؤ بحالات العجز التي قد تحدث ويتيح للوزارة أن تتدخل وفق نظرة استشرافية".

وأكد في ذات الصدد، أن وزارة الداخلية "تتوقع أن تكون 2020 سنة بدون أي بلديات عاجزة".