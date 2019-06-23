يرتقب أن تستمع النيابة العامة لتلمسان الخميس المقبل للرئيس المدير العام السابق لمؤسسة "اتصالات الجزائر" خمان عادل في قضية "تحريض عمال هذا القطاع على إبرام صفقات مشبوهة"، حسبما علم اليوم الأحد لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.

وذكر قوبعي بلحول لوكالة الانباء الجزائرية، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في هذه القضية بعد شكوى تقدم بها المدير الجهوي السابق لـ"اتصالات الجزائر" بتلمسان زيد ابراهيم الذي أقيل من منصبه.

وتبين بعد التحقيق مع المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر زيد إبراهيم أن قرار عزله من منصبه جاء نتيجة عدم تنفيذه للتعليمة الكتابية الواردة من الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، التي يلزمه فيها بعقد صفقة لكراء خيم لتنظيم مختلف التظاهرات واستقبال وفد وزيرة القطاع مع أحد المتعاملين الاقتصاديين الخواص بقيمة أزيد من 1 مليون دج للخيمة الواحدة في اليوم، وفق ذات المصدر.

وأضاف قوبعي أن"المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر بتلمسان زيد إبراهيم لم يلتزم بهذه التعليمة نظرا لارتفاع سعر كراء هذه الخيم واستعان بمتعامل اقتصادي أخر من بلدية الحناية بتلمسان وقام بكراء خيم خاصة بالعرض وتنظيم التظاهرات بقيمة 110 ألف دج للخيمة الواحدة في اليوم لاستقبال الوفد الوزاري".

وأشار وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، إلى أنه سيتم خلال الاستماع للرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر خمان عادل طلب تقديم شروحات عن هذه التعليمة الكتابية الصادرة عنه وعن سبب اختياره لهذا المتعامل الاقتصادي لكراء خيم العرض بأسعار خيالية و إلزام المدراء الجهويين على التعامل معه".