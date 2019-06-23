أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني،أن إرهابي سلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست ، يوم 22 جوان2019 .

وحسب البيان فان الإرهابي "أمحمد العربي لادمي" المدعو "عبد اللطيف" كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربع (04) مخازن ذخيرة مملوءة.

كما كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية لارباع، ولاية باتنة، أربع (04) قنابل تقليدية الصنع.

من جهة أخرى ، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (253.9) كيلوغرام بمغنية، ولاية تلمسان.