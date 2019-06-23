أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد ،عن إنطلاق التسجيلات الأولية عبر أرضيتها الرقمية، ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم لمسابقة توظيف تشمل عدة رتب.

وشددت مديرية تسيير الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية في بيان لها اليوم، على ضرورة الشروع في التحضير لمسابقات توظيف تحسبا للسنة المدرسية المقبلة.

ودعت وزارة التربية الوطنية، مديرو التربية لكافة أنحاء الوطن، من أجل التحضير لإنطلاقة مسابقات التوظيف المزمع إجرائها يوم 16 جويلية المقبلة، والخاصة ببعض الرتب بالتربية الوطنية، والمتمثلة في مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مشرف التربية، ملحق رئيسي بالمخبر وملحق بالمخبر.

وأكد ذات المصدر، بأن مديرو التربية ملزمون بالشروع على السهر لسيرورة العملية، من أجل توفير الظروف اللازمة والملائمة لإستقبال ملفات المترشحين لفتح أبواب المراكز إبتداءا من يوم الإثنين 24 جوان 2019.