تم، اليوم الأحد، توقيف رئيس بلدية الوادي عن مهامه بقرار من والي الولاية لوضعه على ذمة التحقيق القضائي على خلفية تورطه مع اثنين من نوابه وبعض الموظفين والممونين في تهم فساد تتعلق بتضخيم فواتير مشتريات التموين للمطاعم المدرسية وأجهزة تكييف وقطع غيار وزيوت مركبات حظيرة البلدية.

وحسب مصادر محلية، فقد مست قضية تضخيم فواتير مواد غذائية ولحوم حمراء كانت موجهة للمطاعم المدرسية ووسائل التكييف وقطع غيار وزيوت المركبات لحظيرة البلدية وصل مبلغها المضخم إلى أكثر من 53 مليار سنيتم بينما كان مئات التلاميذ في عديد المدارس الابتدائية – حسب مصادر تربوية- محرومين حتى من الخبز في الثلاثي الأخير من الموسم الدراسي الجاري، بينما اقتصرت الوجبة في بعض المدارس على علبة ياغوورت أو برتقالة فقط فيما تساءل الأولياء عن مصير 18.8 مليار سنيتم خصصتها الدولة للإطعام المدرسي ببلدية الوادي.