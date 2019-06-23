تمكن عناصر الدرك الوطني بغليزان من توقيف موظف متلبسا بتلقي رشوة.

و أوضحت مصالح الدرك لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العملية تمت بعد أن تقدم أحد المواطنين قصد رفع شكوى ضد موظف يعمل بالقسم الفرعي للسكن بدائرة غليزان والذي طلب من المواطن مبلغا ماليا قصد تسهيل له إجراءات الحصول على سكن ريفي.

وبعد أن أعلمت مصالح الدرك الوطني السلطات القضائية المختصة، تم وضع خطة محكمة تم على إثرها توقيف الموظف متلبسا بقبض مبلغ مالي، وفق ذات المصدر.

وقد تم تقديم المتورط لدى الجهات القضائية التي أودعته الحبس.