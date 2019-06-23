قررت لجنة الانضباط لحزب جبهة التحرير الوطني، مراسلة كل من الأمين العام السابق للحزب جمال ولد عباس والمنسق العام السابق لهيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب، بشأن ارتكابهما لـ "تجاوزات" تسببت في "أضرار جسيمة للحزب"، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للحزب.

وأوضح ذات المصدر، أن قرار اللجنة جاء على إثر اجتماعها أمس السبت برئاسة السعيد بويفر وبحضور نائبه عبد الحميد سي عفيف، حيث تقرر مراسلة ولد عباس وبوشارب "بناء على ما تسببا فيه من أضرار جسيمة للحزب والتي انعكست سلبا على

وحدته وانسجامه"، وارتكابهما لـ"تجاوزات وتجاهل أدنى أخلاقيات العمل السياسي والحزبي، وما كان لهذه السلوكات من أثر سلبي على سلطة الحزب وهيبته وسمعته وتماسكه".

كما استقر رأي أعضاء اللجنة خلال ذات الاجتماع، على تذكير مناضلي الحزب ومنتخبيه في المجالس المحلية بـ"ضرورة الاحتكام إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والالتزام بقواعد الانضباط وتوجيهات الأمين العام للحزب التي أسداها خلال تنصيب لجنة الانضباط بتاريخ 29 مايو الفارط".