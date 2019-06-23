أعلن اللاعب الدولي الجزائري السابق، كريم زياني، قرار إنهاء مشوراه الرياضي، ليواصل في عالم كرة القدم كمُربّي بنادي أورليون، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد النادي الناشط في الرابطة الفرنسية الثانية، "ليغ 2".

فبانتهاء العقد الذي كان يربطه بناديه أورليون في ختام موسم 2018-2019، قرر متوسط الميدان الجزائري (36 عاما) التوقف عن ممارسة الكرة وتعليق حذائه "بعد تفكير طويل".

وشارك زياني في 22 مباراة في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية المحترفة خلال الموسم المنقضي، ليعلن نجم نادي مرسيليا سابقا الانطلاق في مشوار جديد "لتلقين الشبان كل ما اكتسبه في عالم كرة القدم خلال السنوات الطويلة التي صال وجال فيها في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية", حسب ما جاء في موقع نادي أورليون.

وأمضى اللاعب السابق لنادي سوشو لعقد يمتد خمس سنوات بصفة مربي بمركز تكوين نادي أورليون.

للإشارة أن كريم زياني (62 مباراة مع المنتخب)، بعد مغادرته للبطولة الفرنسية، نشط في العديد من الدوريات الأوروبية والعربية، على غرار ألمانيا، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة ورومانيا.