فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره الناميبي 1-0 (الشوط الأول: 0-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب السلام بالقاهرة, لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة لمنافسات كأس الأمم الإفريقية (21 يونيو-19 يوليو).

وسجل هدف المنتخب المغربي إيتامونوا كيموين في الدقيقة ال89 ضد مرماه.

وستجري المباراة الثانية لنفس المجموعة يوم غد الاثنين بين منتخبي كوت ديفوار و جنوب إفريقيا بملعب السلام دائما (سا 15:30 بالتوقيت الجزائري).