تم ظهر اليوم الأحد العثور على طفل ميت بوادي عين الصفراء بوسط مدينة مستغانم بعد اختفائه.

وأوضحت مصالح الأمن أن الطفل الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات توارى عن الأنظار منذ مساء أمس السبت ولم يعد إلى المنزل ولم تعثر عليه العائلة.

وبدأت المصالح الأمنية بالبحث عن الطفل المفقود فور تلقيها للبلاغ في حدود الساعة السابعة مساء وإلى غاية اليوم حيث تم العثور على الملابس التي كان يرتديها بالقرب من حي الدرب بوادي عين الصفراء.

ووجد الطفل جثة هامدة داخل حاجز مائي بإحدى الورشات التابعة لمشروع تهيئة وادي عين الصفراء بحي "حسنة حسين" بالقرب من مدخل ميناء مستغانم, يضيف نفس المصدر.

وقامت الحماية المدنية بانتشال الضحية في حدود الساعة الثالثة ظهرا وتحويله لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "ارنستو شي قيفارا" لمستغانم.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بالوقائع فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث المأساوي كما أشير إليه.