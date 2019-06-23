يعقد منتدى رؤساء المؤسسات غدا الاثنين بالجزائر العاصمة جمعيته العامة العادية لاختيار رئيسه الجديد.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه بموجب القانون الأساسي للمنظمة فان انعقاد هذه الجمعية العامة يشترط فيه بلوغ النصاب و في حال عدم بلوغه فان اللقاء سيؤجل تنظيمه على أقصى حد خلال الثمانية أيام التالية.

ويذكر أن محمد سامي عاقلي، هو المترشح الوحيد لرئاسة المنتدى بعد انسحاب المترشح حسان خليفاتي في 21 مايو الجاري.

وللعلم فإن عاقلي، البالغ من العمر 38 سنة، يشغل منصب رئيس مدير عام للشركة العائلية أقلي التي تنشط أساسا في الصناعة الغذائية والترقية العقارية والبناء وتوزيع السيارات واللوجيستيك والسياحة.

وفي حالة انتخابه رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات سيخلف علي حداد الذي استقال من رئاسة المنظمة في 28 مارس الفارط، أي حوالي شهر منذ بداية المسيرات السلمية الداعية إلى إحداث تغيير عميق في النظام السياسي.

وكان قد أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بالنيابة منصف سعيد عثماني عن استقالته من منصبه في 21 ماي 2019 وهذا في رسالة وجهها إلى أعضاء هذه المنظمة.