تغلب المنتخب السنيغالي لكرة القدم على نظيره التانزاني (2-0)، الشوط الأول (1-0) اليوم الأحد بملعب الدفاع الجوي (30 جوان) بالقاهرة، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، في كأس أمم أفريقيا 2019 الجارية من 21 جوان إلى 19 جويلية بمصر.

وسُجّل الهدفان من طرف كيتا بالدي (د 28) و كرابان دياتا (د 64) للسنغال.

بعد هذا الفوز، يحتل السنغال مؤقتا المركز الأول برصيد 3 نقاط، في انتظار إجراء المباراة الثانية بين منتخبي الجزائر وكينيا ابتداء من الساعة 00: 21 بالتوقيت الجزائري، وبنفس الملعب.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم إفريقيا 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات تلعب في 6 ملاعب هي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية، السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور ثمن النهائي كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.