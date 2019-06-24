قد يكون أمين عام النقابة الجديد والذي خلف سيدهم السعيد لا يختلف في تنطعه النقابي عن الراحل من النقابة.. وإلا كيف نفهم أول خرجة إعلامية له يقول فيها: إنه سيرمي بالنقابة إلى الشارع وسيدعم الجيش والعدالة في محاربة الفساد!



هل يقصد برمي النقابة إلى الشارع أنه يريد أن ينزل بقايا العمال في النقابة إلى الشارع في الحراك للتشويش على الثورة الشعبية لصالح بقايا السلطة...؟! وهذا ما لم يستطع الراحل من النقابة القيام به، فهل يستطيع هذا المخلوق أن يقوم به الآن؟! وهنا نتساءل لماذا يبدأ هذا المخلوق عمله النضالي في النقابة بهذه المهمة القذرة؟!



وهل فعلا يمكن أن تسايره فيها بقايا النقابة وبقايا العمال؟! وهل سيدهم السعيد قد ترك شيئا في النقابة يمكن تجنيده ورميه إلى الشارع للتشويش على الثائرين لصالح بقايا النظام؟!

يا نقابي يا همّام قضيتك في النقابة مع أرباب العمل الخواص وفي الحكومة لتحسين أوضاع العمال وليست مع الجيش والعدالة لتحسين مكافحة الفساد! ألا تحس يا محترم أن تركك النضال النقابي والذهاب إلى دعم الجيش والعدالة في مهمة ليست بالأساس من مهامك هو في حد ذاته فساد يجب محاربته؟! قانون الجمعيات يا محترم يمنعك من ممارسة السياسة... ألا تعرف بأن دعم الجيش والعدالة في عملية محاربة الفساد هي بالأساس سياسة؟! أليس سلوكك هذا هو في صميم الفساد الذي ينبغي أن يُحارب بلا هوادة؟!



وإذا كنت فعلا ستدعم محاربة الفساد مع العدالة والجيش، فهل بإمكانك أن تسلم الوثائق التي بموجبها سلم سيدك السعيد مئات الملايير من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال إلى الخليفة! وهل بإمكانك أن تنشر للرأي العام كل الأموال التي حصل عليها سيدك السعيد من الحكومة ومن رجال المال الفاسد في الباترونا لقاء مواقفه المخزية طوال 20 سنة الأخيرة والتي كانت ضد المصلحة العليا للعمال وضد حتى المصلحة الاقتصادية للبلاد؟! هل يمكن أن نصدق بأن سيدك السعيد لا يشبه رؤساء الحكومة ورؤساء الباترونا الذين هم الآن في السجن بالفساد؟!



والناس أجمعين شاهدوا ما شاهدوا في مقبرة العالية من علاقات حميمة بين رموز الفساد وبين سيدك السعيد؟! أنصحك بأن تهتم بالعمل النقابي وتكف عن الخوض في السياسة فذاك أفضل لك.