د 55 : عمل ممتاز بين محرز وفيغولي غير أن تمريرة هذا الأخير كانت بعيدة نوعا ما عن بلايلي على مستوى نقطة ضربة الجزاء.

* بعد عشرة دقائق لعب في الشوط الثاني، المنتخب الوطني يسير اللقاء والكينيون يرفضون الخروج من منطقتهم

* المنتخب الكيني رغم تأخره في النتيجة يبقى متوقعا في الخلف.

* بداية الشوط الثاني.

* نهاية الشوط الأول.

د 44 : أول ركنية لكينيا.

د 42 : بعد عمل جيد على الجهة اليسرى بن ناصر يقدم كرة من ذهب لرياض محرز الذي يضيف لهداف الثاني لمحاربي الصحراء.

الثانييييييييييييييييييييييييييي

د 40 : بونجاح يضيع الهدف الثني أمام مرمى شبه شاغر.

د 39 : كرة ساخنة على مرمى مبولحي لحسن الحظ المهاجم اليكني لم يحسن استغلالها.

* بعد افتتاحهم باب التسجيل رفاق بلايلي يواصلون الضغط.

* أنصار "الخضر" يكسرون هدوء ملعب 30 يونيو "هاذي البداية ومازال ومازال..".

* في أول صعود له وتوغل داخل منطقة العمليات عطال يتحصل على ضربة جزاء حولها بغداد بونجاح لأول هدف لـ "الخضر".

هدددددددددددف من تسجيل بونجاح.

د 32 : ضربة جزاء للمنتخب الوطني.

* خطة المدرب الكيني تمنع يوسف عطال من فرض نفسه على الرواق الأيمن ما دفعه للخروج أحيانا لوسط الميدان.

* المخالفة نفذها محرزة لكن قديروة لمسها..6 أمتار لكينيا.

د 27 : مخالفة من حوالي 30 متر لصالح "الخضر".

د 24 : تسديدة بلايلي من 18 متر تجد حارس كينيا في المرصاد، وهي أحسن فرصة للمنتخب الوطني منذ بداية المباراة.

* عشرون دقيقة لعب، سيطرة جزائرية لكن عقيمة لحد الآن.

د 13 : مخالفة محرز تصطدم بالجدار.

د12 : مخالفة خطيرة للمنتخب الوطني، بونجاح طالب بضربة جزاء، المخالفة سينفذها رياض محرز.

د 10 : ضغط يثمر عن ركنية لم تأت بجديد.

* بعد خمسة دقائق لعب المنتخب الكيني لا يريد المغامرة ويلعب المهاجمات المعاكسة.

د 2 : بلايلي يهدد مرمى الخصم بعد تمريرة طويلة من ماتدي غير أن مهاجم النادي الافريقي لم يحسن ترويض الكرة.

يستهل المنتخب الوطني مشواره الافريقي بمواجهة كينيا بحضور عدد معتبر من الأنصار الذين تنقلوا بقوة الى مصر. في نفس المجموعة فاز السينيغال المرشح الآخر في المجموعة الثالثة بسهولة ضد تنزانيا بهدفين دون رد، تابعوا معنا هذا المباشر لأهم أحداث المباراة.