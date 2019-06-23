فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره القطري بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ليتأهل إلى ربع النهائي، في حين ودعت قطر البطولة.

سجل ثنائية المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في (د.4) وسيرجيو أغويرو في (د.82).



وبهذا الفوز، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف المنتخب الكولومبي الفائز (1-0) على منتخب باراغواي الثالث بنقطتين، فيما تجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

في المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب الكولومبي على نظيره باراغواي بهدف نظيف.