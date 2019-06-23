احتلت الجزائر المرتبة الخامسة إسلاميا في عدد السكان الذين أدوا مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، حيث زار البقاع 350 ألف جزائري واحتلت باكستان المرتبة الأولى بمليون و530 ألف معتمر، تلتها إندونيسيا بـ930 ألف معتمر ثم الهند بـ630 ألف معتمر فمصر بـ520 ألف معتمر. وأشارت وزارة الحج والأوقاف السعودية إلى أن هذه الأرقام، التي اختصرها موقع “روسيا اليوم” في رسم أنفوغرافي، هي عبارة عن إحصاء لزائري البقاع المقدسة إلى غاية الثامن عشر من رمضان، كما كشفت أنها أصدرت ما لا يقل عن سبعة ملايين و400 ألف تأشيرة عمرة بمناسبة الشهر الفضيل.