أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال"، اليوم الإثنين، أن بعض من بلديات ولايتي تيبازة والعاصمة ستشهد انقطاعا في التزود بالماء الشروب.

وأوضح بيان المؤسسة، أن شركة "مياه" بتيبازة المسؤولة عن تشغيل محطة تحلية المياه بفوكة، سيتم الإغلاق الكلي للمصنع، من أجل أشغال التهيئة السنوية، وهذا سيكون يوم الأربعاء على الساعة 01:30 صباحا إلى غاية الخميس على الساعة 01.30 صباحا.

والبلديات المعنية بتعليق المياه بولاية تيبازة هي: فوكة، دواودة، شعيبة، بوسماعيل وخميستي.

كما ستكون هنالك اضطرابات أخرى على مستوى البلديات الساحلية بالعاصمة بكل من: المعالمة، زرالدة، اسطاوالي وعين البنيان.

وفي نفس السياق، تسبب عطب في قناة الجر الممونة لبلديات خنشلة والمحمل وأولاد رشاش انطلاقا من سد كدية المدور بباتنة بمياه الشرب في وقف عملية تزويد سكان هذه البلديات بهذه المادة.

وأضاف ذات المصدر، أن "مؤسسة الجزائرية للمياه اضطرت إلى وقف الضخ وقطع التموين بمياه الشرب عن سكان بلديات عاصمة الولاية، بسبب عطب كبير تعرضت له قناة الجر مما أحدث تذبذبا في عملية توزيع المياه بداية من ليلة أمس الأحد إلى الإثنين".