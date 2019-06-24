توفي أربعة أشخاص وأصيب شخص آخر بجروح بليغة في حادث مرور، وقع صباح اليوم الإثنين، جنوب المنيعة ولاية غرداية ، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن الحادث وقع على بعد حوالي 60 كلم جنوب المنيعة على محور الطريق الوطني رقم "1" الربط بين المنيعة وعين صالح (تمنراست)، إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة صهريج كانت تسير بالاتجاه المعاكس، مسفرا عن مقتل أربعة أشخاص في عين المكان.

وتم إجلاء الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و45 سنة والجريح (47 سنة) الذي يعاني من إصابات عديدة إلى مصلحة حفظ الجثث واستعجالات مستشفى "محمد شعباني" المرفق الصحي الأقرب من مكان الحادث، وفق نفس المصدر.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني من جهتها تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.