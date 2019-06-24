قال بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الوطني، إن الجزائر قادرة على الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم الإفريقية في مصر، بعد أن استهل مشواره بالفوز 2- 0 على كينيا مساء أمس الأحد.

وافتتح بونجاح مهاجم السد القطري التسجيل من ركلة جزاء وأضاف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل إنجلترا الهدف الثاني في الشوط الأول.

وقال بونجاح بعد المباراة "المهمة لم تكن سهلة وكنا ندرك ذلك. لعبنا بتركيز وانضباط وأشكر دعم الجمهور المستمر في المدرجات".

وأضاف "نحن مرشحون للذهاب إلى أبعد حد في البطولة ونحظى بمجموعة مميزة جدا من اللاعبين وجئنا إلى مصر برغبة كبيرة في تحقيق شيء مهم والدفاع عن سمعة الكرة الجزائرية".

وستخوض الجزائر لقاء قمة في الجولة القادمة ضد السنغال التي بدأت مسيرتها بالفوز 2- 0 أيضا على تنزانيا.

وتابع بونجاح "لم نخيب آمال الجماهير اليوم وسنكون أحسن حالا في لقاء السنغال".