عاد رابح ماجر، الناخب الوطني السابق، إلى الواجهة عبر بوابة قناة "أم بي سي مصر"، أين يشغل حاليا منصب محلل فني بمناسبة كأس أمم افريقيا بمصر.

عقب أول لقاء وفوز لـ"الخضر" في المنافسة صنع صاحب العقب الذهبي من الحدث مجددا بعد أن صرح في تعليقه عن الأداء المتميز لرجل المباراة اسماعيل بن ناصر أنه كان أول من استدعاه للمنتخب الوطني.

غير أن الحقيقة غير ذلك فأول مشاركة لبن ناصر كانت أيام المدرب الصربي راييفاتش، حيث دخل بديلا في مكان العربي هلال سوداني في اللقاء التصفوي لكأس أمم افريقيا يوم 5 سبتمبر 2016 ضد ليزوطو بالبليدة.