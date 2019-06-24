أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، ببرج باجي مختار، منقبا عن الذهب وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع وخمسة أكياس من خليط خام الذهب والحجارة و500 لتر من الوقود بالإضافة إلى معدات التنقيب عن الذهب.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بعين الدفلى، مروجة مخدرات بحوزتها 51.8 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالبويرة، ثلاثة أشخاص وضبطت شاحنة ومركبة محملتين بـ 2166 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 87 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست، جانت، تيزي وزو وتيارت.