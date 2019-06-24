يتوقع أن يبلغ استهلاك الغاز في السوق الداخلية حوالي 48 مليار متر مكعب في سنة 2025، حسبما أبرزه أمس الأحد بوهران الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

وذكر شاهر بولخراص في افتتاح المنتدى السادس للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز المنظم حول موضوع "الغاز الطبيعي في صلب التنويع الطاقوي"، أن نموذج الاستهلاك الطاقوي الوطني لا يزال يمنح مكانة متميزة للغاز الطبيعي. ويتوقع أن يبلغ استهلاك الغاز في السوق الداخلية حوالي 48 مليار متر مكعب في 2025.

كما ينتظر أيضا معدل نمو سنوي يقدر بـ 4.5 بالمائة خلال نفس الفترة، مضيفا، أنه لتلبية هذه الاحتياجات "يتعين انجاز قرابة 13 ألف كلم من شبكة النقل وأزيد من 100 ألف كلم من شبكة التوزيع".

وأضاف نفس المسوؤل أنه "بنسبة ربط تقدر بـ 60 بالمائة فإنه لا ينبغي للنمو المتميز للغاز الطبيعي أن يخفي اشكالية توفره كون هذه الطاقة ثمينة وغير متجددة ويتعين التفكير في استهلاكها بشكل ناجع وكذا الاستثمار لا محالة في الطاقات المتجددة كموارد لا تنضب ولا غنى عنها" مشيرا إلى تسطير استراتيجية تتعلق بتثمين موارد لا تزول مثل الطاقة الشمسية لتنويع موارد الطاقة والتحضير للمستقبل.

ويشمل هذا البرنامج الذي تم تحديده كأولوية وطنية في وضع موارد متجددة في السوق الوطنية واقتصاد بالتالي الطاقات لكافة القطاعات بإدراج نماذج جديدة للاستهلاك على غرار الإنارة الناجعة والعزل الحراري والوقود النظيف والتجهيزات الصناعية الناجعة وفق الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.