سيكون الدولي الجزائري الأسبق بلال دزيري المدرب الجديد لفريق اتحاد الجزائر، حيث سيمضي معه على عقد اليوم الإثنين، حسب ما أعلنت عنه إدارة النادي المتوج بلقب البطولة.

وأوضح النادي في بيان له أن "اتحاد الجزائر مسرور بالإعلان على أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المدرب بلال دزيري لكي يبرم العقد اليوم الإثنين". كما شكرت الإدارة لاعبها السابق الذي "قبل بتقديم تنازلات في الشق المالي" لكي يتم التوصل إلى اتفاق بينه وبين النادي. وأضاف البيان: "الاتحاد يتشرف بقبول دزيري لهذا التحدي"، مضيفا أنه "سيختار أعضاء طاقمه كما سيشرف على التدريبات التي ستنطلق قريبا".

وكانت إدارة اللونين الأحمر والأسود قد أعلنت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بتاريخ 13 جوان، أنها عينت التونسي قيس يعقوبي (52 سنة) لتدريب الفريق، بحضور المنسق العام صالح علاش والمدير الفني الرياضي رشيد آيت محمد والمنسق الرياضي مصطفى اكسوح, قبل أن تتراجع دون ذكر الأسباب.

وبهذا يخلف دزيري، الذي سبق له و أن أشرف على العارضة الفنية لكل من نصر حسين داي و أهلي برج بوعريريج في الرابطة الأولى، المدرب المؤقت لمين كبير الذي قاد الفريق لنيل لقبه الثامن في تاريخ البطولة الوطنية.