قرر قطبا مدينة ميلان "ميلان والإنتر" معاً بناء ملعب جديد بجانب السان سيرو تكلفه بنائه ستكون 700 مليون أورو، بعد اكتمال بناء الملعب الجديد سيتم هدم السان سيرو وبدلاً عنه ستقام مشاريع جديدة.

وتحدث اليساندرو انتونيلو الرئيس التنفيذي للإنتر، عن قرار هدم السانسيرو، وبناء ملعب جديد قائلًا:" علينا أن نفكر في المستقبل، وإعطاء مدينه ميلانو ملعب يصل لمستواها، ويجب أن ننظر إلى مستقبل المدينة"

ويبقى انتظار الموافقة النهائية من عمده ميلانو بيبي سالا لبدء المشروع.