أمر قاضي التحقيق بمحكمة وهران مساء اليوم بوضع ثلاثة موقوفين بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" تحت الرقابة القضائية، بعد أن أوقفت الشرطة أحدهم أمس في شارع العربي بن مهيدي وهو يبيع الرايات، ومنها الراية الأمازيغية.

وقد تجند عدد من المواطنين والنشطاء الحقوقيين منهم مسؤول الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قدور شويشة، لمؤازرة الموقوفين أمام محكمة وهران بحي جمال. وكذا تنصب عدد من المحامين للدفاع عن الموقوفين الثلاثة. وكان اثنان منهم قد تلقوا أمس استدعاءات من طرف الشرطة، ومثلوا أمامها صباح اليوم ليخضعوا للتحقيق ثم أحيلوا مع الموقوف الثالث أمام النيابة بمحكمة وهران.

وكان مسكن بلقاسمي سمير، الموقوف من طرف الشرطة والذي قضى الليل في مقر الأمن الولائي لوهران، قد خضع للتفتيش وحجزت كل الرايات التي عثر عليها فيه. وهو معروف في وهران منذ بداية الحراك الشعبي بعرض الرايات في شارع العربي بن مهيدي للبيع. وبعد إطلاق سراحه أعيدت له الرايات الجزائرية والفلسطينية، بينما تم الاحتفاظ بالرايات الأمازيغية في المحكمة.