شهد شاطئ الجنة الصغيرة ببلدية آيت شافع بدائرة أزفون، منتصف نهار اليوم الإثنين، غرق ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة .

وحسب بيان لخلية مديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو انتشل أعوان الحماية جثث الغرقى الثلاثة، الذين ينحدرون من قرية تيزي تغاطنت ببلدية إعكوران على الساعة منتصف النهار و45 دقيقة.

و سمح تدخل أعوان الحماية المدنية من إنقاذ حياة 10 شبان تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 20 سنة ينحدرون من نفس القرية .

وأضاف نفس البيان أن البحر كان هائجا وأنه تم وضع الراية الحمراء لإشعار المصطافين بخطورة السباحة.

ونزل هذا الخبر كالصاعقة على سكان قرية تيزي تغاطنت والقرى المجاورة لها المصدومين جراء هذه الفاجعة.