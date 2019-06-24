أشرف اليوم الإثنين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على التوقيع على مراسيم رئاسية تتضمن ترقية ضباط عاملين في الجيش الوطني الشعبي وإسداء الأوسمة للمستخدمين العسكريين والشبيهين ابتداء من تاريخ 5 جويلية 2019 والفاتح نوفمبر 2019، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أنه "طبقا لأحكام الدستور، لاسيما المواد 91 و102 و104 منه، أشرف اليوم الاثنين 24 جوان سنة 2019، السيد رئيس الدولة على التوقيع على المراسيم الرئاسية المتضمنة ترقية الضباط العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي وكذا المراسيم الرئاسية المتضمنة إسداء الأوسمة للمستخدمين العسكريين والشبيهين، ابتداء من تاريخي الخامس يوليو 2019 والفاتح نوفمبر 2019".