وعدت وزيرة الدفاع الألمانية بكشف ملابسات سقوط مقاتلتين ألمانيتين من طراز "يوروفايتر" إثر اصطدامهما. وفيما تأكد أن قائد إحدى الطائرتين لقي حتفه، أعلن سلاح الجو الألماني أنه لا ضحايا مدنيين في حادث سقوط الطائرتين.



وأعلن مفتش سلاح الجو الألماني (رئيس الأركان) عدم وقوع ضحايا مدنيين في حادث سقوط طائرتي يوروفايتر تابعتين للجيش الألماني اليوم الاثنين .



من جانبها، وعدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بكشف دقيق للحادث. وجاءت تصريحات فون دير لاين في منطقة تبعد بضع مئات من الأمتار من مكان سقوط إحدى الطائرتين بالقرب من مدينة نوسنتين، وقالت الوزيرة:" اليوم هو يوم الحزن والألم لفقدان جندينا".



وتوجهت فون دير لاين إلى مكان الحادث برفقة رئيس أركان سلاح الجو الألماني ووزير داخلية ولاية مِكلنبورغ-فوربومرن، لورنتس كافير، وخلت الزيارة من وجود صحفيين. كانت الطائرتان قد سقطتا خلال تدريب قتالي بعد ظهر اليوم، وقد لقي أحد الطيارين حتفه فيما وقعت للطيار الآخر إصابات. وتم نقل الطيار المصاب إلى أحد المستشفيات.



وكانت الشرطة الألمانية شمالي البلاد قد أعلنت العثور على أشلاء جثة بالقرب من موقع سقوط إحدى مقاتلتي "يوروفايتر" اللتين سقطتا في وقت سابق اليوم. وقال متحدث باسم الشرطة بمدينة نويبراندنبورغ إنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كانت هذه الأشلاء تخص قائد الطائرة الثانية الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن.



بيد أن قناة (NTV) الإخبارية التلفزيونية الألمانية ذكرت في خبر عاجل لها نقلا عن الشرطة الألمانية أن أحد الطيارين اللذين كانا ضمن حادث اصطدام مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" فوق شمال شرق ألمانيا اليوم الاثنين، توفي.



وحذرت الشرطة الألمانية من خطورة أجزاء حطام طائرتي يوروفايتر اللتين سقطتا في ولاية مِكلنبورغ-فوربومرن شمالي البلاد اليوم الاثنين. وأوضحت رئاسة الشرطة بمدينة نويبراندنبورغ اليوم على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رجاء عدم الاقتراب! رجاء دعوا الطريق خاليا أمام قوات الإنقاذ!".



وكانت طائرتا يوروفايتر التابعتين للجيش الألماني قد اصطدمتا خلال تدريبات على القتال الجوي وسقطتا إثر ذلك. وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية مِكلنبورغ-فوربومرن، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية. وتبعد المنطقتان عن بعضهما البعض مسافة تبلغ حوالي عشرة كيلومترات.