

على الطريقة اليابانية، فاجأ مناصرو “الخضر” بملعب 30 جوان في العاصمة المصرية القاهرة، مساء أول أمس، المتتبعين بسلوك حضاري هو اليوم موضوع حديث الكثير من وسائل الإعلام العالمية. فقد بادر هؤلاء المناصرون الأوفياء بتنظيف المدرجات التي جلسوا فيها مشجعين للمنتخب الوطني الفائز بهدفين دون مقابل على المنتخب الكيني في أول مباريات “كان” 2019، ما أثار إعجاب الحضور. وبذلك، يكون المناصرون قد أعطوا درسا لكل المسؤولين الذين كانوا يتهمون الشباب الجزائري بالعدمية والفوضى وعدم الشعور بالانتماء، قبل أن تصفعهم الأحداث وتثبت الجزائر الجديدة.. جزائر ما بعد 22 فيفري.. أن هؤلاء الشباب هم الوطنيون حقا بدليل الصورة الجميلة التي يسوقونها عن الجزائر، بينما تمتلئ، اليوم، زنزانات السجون الجزائرية بعشرات المسؤولين المتهمين في قضايا فساد.