فاز المنتخب المالي على نظيره الموريتاني بـ 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين بملعب السويس (134 كلم عن القاهرة) ضمن الجولة الأولى/المجموعة الخامسة برسم الدور الأول لبطولة أمم افريقيا 2019 بمصر.

وقدم منتخب مالي عرضا قويا توزع بالتساوي بين الشوطين على حساب منتخب موريتانيا الوافد الجديد لبطولة أمم إفريقيا.

وانتظر الماليون نهاية الشوط الأول لافتتاح التسجيل وذلك بهدف عبد الله ديابي في الدقيقة (38) بتسديدة قوية قبل أن يضيف زميله موسى ماريغا الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وواصلت مالي الضغط في الشوط الثاني على منتخب موريتانيا وهزت شباكه مجددا عبر أداما تراوريه الذي راوغ المدافعين قبل أن يسدد بقوة من خارج المنطقة في الدقيقة (55).

وحاولت موريتانيا تقليص الفارق في الدقيقة 68 لكن المدافع المالي ملا واغا قطع كرة الموريتاني أداما با المنفرد بالمرمى بعد مراوغته الحارس المالي دجيغي ديارا.

وضد مجريات اللعب حصل المنتخب الموريتاني على ركلة جزاء إثر عرقلة مامادو فوفانا لاسماعيل جياكيتيي نفذها الحسن العيد بنجاح في الدقيقة (72).

غير أن منتخب مالي سارع إلى الرد وإعادة الفارق إلى الأهداف الثلاثة وهذه المرة بتسديدة قوية من تراوريه من خارج المنطقة اخترقت مرمى الحارس الموريتاني في الدقيقة (74) مسجلا هدفه الشخصي الثاني.