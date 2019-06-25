يعيش المؤرخ المعروف عبد المجيد مرداسي، والد وزيرة الثقافة مريم مرداسي، أجمل أيامه منذ تعيين ابنته في حكومة نور الدين بدوي، فبالإضافة إلى الاستفادة من الإقامة معها بفندق الشيراطون، نادي الصنوبر، أمضى عقدا مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التابع لنفس الوزارة، كمستشار، بالإضافة إلى استعماله سيارة الوزارة في الكثير من المناسبات وتلقيه الموافقة على تمويل فيلم سينمائي وشريط وثائقي حول مدينة قسنطينة.

وصدق المثل الذي يقول: “لا يطلب الإنسان من الدنيا إلا أبناء فإذا رزق بأبناء طلب منهم كل شيء”.