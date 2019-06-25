ينطبق المثل الشعبي القائل “الدابة جيفة وأمعاؤها حلال” على عدة نواب وقياديين بالأفالان، انخرطوا في حملة مقاطعة أنشطة رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، في إطار معركة الإطاحة به، ومنهم رئيسا لجنتي الفلاحة والشؤون الخارجية بالبرلمان، لأنهم وافقوا، حسب مصدر موثوق تحدث لـ”الخبر”، على دعوات خاصة بمهمات إلى دول أجنبية مصدرها “خصمهم”، في حين كان من الأجدر رفضها بصفتهم من محركي مسعى المقاطعة أو على الأقل عملا بالأخلاق السياسية والمبادئ والمواقف التي انعدمت في هذه الهيئة، يعلق المسؤول.