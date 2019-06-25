علمت “الخبر” من مصادر موثوقة أن اللواء علي غديري، المحبوس بالمؤسسة العقابية في الحراش منذ الـ13 جوان الجاري بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، تقدم بالتماس إلى قاضي التحقيق ذاته عن طريق إدارة المؤسسة العقابية بالحراش لترسيم رفضه التام لتأسيس مدير حملته الانتخابية السابق، المحامي مقران أيت العربي، في حقه دون أن يقدم توضحيات عن سبب رفضه صديقه السابق، علما أن المحامي أيت العربي كان من الأوائل المبادرين للدفاع طوعا عن الجنرال المترشح للرئاسيات.