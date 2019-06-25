دعا أولياء تلاميذ و أساتذة مختصون في مادة الرياضيات من البويرة بعد إكتشافهم لأخطاء في التمرين الثاني في مادة امتحان الرياضيات لممتحني شهادة التعليم المتوسط إلى تعديل في تقويم النقاط من أجل إنصاف التلاميذ وتجنيبهم احتمال عدم حصولهم أي نقطة من الثمانية الممكنة.

الأساتذة الذين أوردوا الإشكال لـ"الخبر" كشفوا أن الخطأ الفادح الذي وقع فيه المشرفون على تحضير أسئلة الرياضيات لامتحانات شهادة التعليم المتوسط في السؤال الثاني هو عدم الترجمة الصحيحة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ما أفقده الصيغة الصحيحة، ووضع الممتحنين في وضعية صعبة ، حيث لم يتضمن ذات السؤال تحديد المدة ما يفتح العديد من الإجابات وهو الأمر الذي لم يتمكن منه أغلب المترشحين وأكدوا بصوبة الامتحان.

الأساتذة أكدوا أنهم راسلوا المفتشين من أجل مناقشة الأمر قبل إجراء عمليات التصحيح و تعديل تنقيط التمرين في مادة الرياضيات لشهادة التعليم المتوسط لهذه السنة.