من المحتمل أن يفرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" غرامة مالية على المنتخب الجزائري، لإشعال جمهوره ألعاب "الشماريخ" النارية خلال مواجهة كينيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء في بيان نشر أمس الإثنين على موقع اللجنة المنظمة للبطولة: "تقرر فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بالإضافة إلى تهديد جماهيره بالحرمان من حضور المباريات، ومضاعفة العقوبة المالية في حال تكرار ذلك".

ولم تكشف اللجنة المنظمة عن قيمة الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد القاري للعبة على الجزائر.

وفاز المنتخب الجزائري على كينيا بهدفين دون رد في مستهل مشواره بالبطولة، ليحصل على أول ثلاث نقاط له في الجولة الأولى.

ويلتقي "محاربو الصحراء" بنظيرهم منتخب السنغال الخميس المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا كلا من كينيا وتنزانيا.