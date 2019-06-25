ستمنع الرابطة المحترفة لكرة القدم أي فريق من الدرجة الأولى والثانية من عملية الاستقدامات، جزئيا أو كليا، في حال عدم تسديده لديونه اتجاه لاعبيه ومدربيه قبل تاريخ 31 يوليو 2019 بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي تنص عليها القوانين.

وجاء في بيان الهيئة المسيرة للكرة المحترفة عبر موقعها الرسمي "في إطار قرارات غرفة تسوية النزاعات التابعة للرابطة وقوانين انتقالات اللاعبين, أي ناد لم يدفع المستحقات المادية المتأخرة للاعبيه ومدربيه قبل تاريخ 31 يوليو 2019، سيتم حرمانه من انتداب لاعبين جدد بصفة جزئية أو كلية، دون نسيان باقي العقوبات التي تنص عليها اللوائح".

من ناحية أخرى، ستمنح الرابطة إجازتين فقط في الموسم لمدربي أندية المحترف الأول والثاني، حسب نفس المصدر.

وأبلغت الرابطة المحترفة لكرة القدم، جميع أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية أن تاريخ 31 يوليو 2019 هو آخر أجل لإيداع ملفات الانخراط على مستوى الرابطة بالنسبة للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وفي نفس السياق، سيتعرض أي ناد يودع ملف انخراطه بين الفاتح و الثامن أوت 2019، لغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري.

وحددت هيئة عبد الكريم مدوار، مصاريف الانخراط بالنسبة لفرق الدرجة الأولى بـ 3.5 مليون دينار (جميع الفئات)، فيما حددت المبلغ لأندية القسم الثاني بـ 2.5 مليون دينار.

من جانب آخر، تلزم جميع الأندية المنخرطة على المشاركة بفريق الأكابر، فريق الرديف، فرق أقل من 19 و 17 و 15 سنة، فضلا عن فريق أقل من 13 سنة (كرة القدم بثمانية لاعبين).