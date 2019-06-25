ينظم الاتحاد المحلي لولاية الجزائر للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقفة احتجاجية أمام مقره بالعاصمة، ضد انتخاب سليم لعباطشة كأمين العام للنقابة.

يتوافد حاليا عشرات المنخرطين في الاتحاد على المقر للمشاركة في الاحتجاج للتنديد بظروف انتخاب الأمين العام الجديد للمركزية النقابية خلال المؤتمر الثالث عشر للتنظيم النقابي.

وكان الاتحاد المحلي للعاصمة قاطع أشغال المؤتمر. ولا يستبعد المشاركون تحويل الوقفة الاحتجاجية إلى مسيرة نحو مقر المركزية النقابية.