الطلبة في المسيرة الثامنة عشرة

أخبار الوطن
25 يونيو 2019 () - نور الهدى مشاشبي
الصورة: نور الهدى مشاشبي "الخبر"
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* بعد أن تجنبوا الحواجز الأمنية المنصبة في طريقهم الطلبة يصلون ساحة أول ماي.

 

* مسيرة الطلبة تصل ساحة الأمير عبد القادر.

 

* مصالح الأمن تعتقل طالبا كان يحمل الراية الأمازيغية.

 

* انطلقت المسيرة صوب قلب العاصمة عبر شارع باب عزون.

 

*شرع الطلبة في التجمع بساحة الشهداء بالعاصمة، للمشاركة في المسيرة الثامنة عشرة، للمطالبة بالتعجيل في الرد بالإيجاب على مطالب الحراك.

كما جرت عليه العادة منذ أسبوعين غير الطلبة وجهتهم نحو ساحة الشهداء للانطلاق في مسيرة تتجه إلى قلب العاصمة.

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